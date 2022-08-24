«Його похорон був постановкою»: навколо смерті Юрія Шатунова вибухнув скандал

Минуло два місяці від дня смерті російського співака Юрія Шатунова. Його не вдалося врятувати після серцевого нападу, який стався під час відпочинку з друзями. Продюсер Андрій Разін тоді стверджував, що зірку «Ласкового мая» буквально довели до загибелі, а кремували, щоб приховати цей очевидний факт. А днями він висловив думку, що Шатунов взагалі був проти кремації, повідомляє місцеве видання «Стархіт».

«Юра був православною, віруючою людиною. Він завжди носив хрестик, тому ми з ним і провели обряд хрещення його першої дитини в місті Сочі, куди він приїхав спеціально для цього зі своєю дружиною, — сказав Разін. — Шатунов ніколи не хотів, щоб його кремували після смерті. Раніше представники Шатунова заявляли про бажання його сім'ї розвіяти прах над озером. Але за німецькими законами зробити це можна лише над морем або на спеціально відведеному місці в лісопарку. Вони спалили Юру, Світлана забрала його прах, але що з цим прахом буде, ніхто не знає. Виходить, що його похорон був постановкою, а праху музиканта в росії немає».

Додамо, що 1 серпня на 40 днів від дня смерті Юрія Шатунова, який ненавидів українців і хотів воювати на стороні окупантів, на Троєкурівському цвинтарі відбулася панахида за покійним. Як і на похорон, з'явилися сотні шанувальників співака. Фанати несли до могили Юрія Шатунова білі троянди, а на завершення панахиди випустили в небо білих голубів.

Фото з соцмереж

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