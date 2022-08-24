Перемога «Металіста», виття сирен та футболісти у бомбосховищі: відеоогляд скандального матчу УПЛ

У середу, 24 серпня, відбувся ще один поєдинок стартового туру української прем'єр-ліги, яка, нагадаємо, не відновилася у лютому через вторгнення путінської нечисті.

Чемпіонат України. 1-й тур

24 серпня (середа)

«Рух» (Львів) — «Металіст» (Харків) — 1:2 (Климчук, 42 — Підлепенець, 38, Прядун 66). Юнацькі склади — 8:0.

Багатостраждальний поєдинок на львівському стадіоні «Україна», що розтягнувся на чотири з половиною години, став дебютним в УПЛ для головного тренера харків'ян Олега Ратія, який раніше провів в елітному українському дивізіоні 226 ігор (14 голів) як футболіст (у складі «Кременя», запорізького, «Металурга», «Олександрії» та «Волині»), а для самого «Металіста» — першим із травня 2016 року.

Водночас «керманич» львів'ян Леонід Кучук проводив ювілейну, 50-ту, зустріч на тренерській лаві «Руха». І з такого приводу підопічні білоруського фахівця, зрозуміло, горіли бажанням здобути три очки. Але не зачепилися й за одне.

На жаль, через загрозу ракетних ударів зустріч у Львові тричі (!) переривалася — на 44-й, 52-й та 80-й хвилинах. І якщо перша пауза тривала менше 20 хвилин, третя — 32 хвилини, то вдруге футболісти та тренери обох команд перебували у бомбосховищі 1 годину та 11 хвилин. Такими є, на жаль, футбольні реалії під час війни.

Футболісти "Руха" у бомбосховищі під час повітряної тривоги

До речі, як і напередодні перед поєдинком «Зоря» — «Ворскла», перед зустріччю у Львові вибухнув скандал через телевізійні права. Львівський клуб, який разом із «Зорею», «Дніпром-1», «Металістом» та «Динамо» виступає за безкоштовні трансляції своїх матчів, не допустив знімальну групу офіційного транслятора Setanta Sports на позиції та оголосив, що гру можна буде побачити на YouTube -каналі «Руха» та львівському телеканалі «НТА». Але в підсумку YouTubе заблокував трансляцію зі Львова (не було трансляції і на «НТА»), і матч можна було побачити на сторінці «Руха» в Facebook і на платформі MEGOGO, де трансляція з часом теж зникла.

«Хотіли дивитися футбол у платному доступі? Будь ласка. Матч „Руха“ доступний на платформі MEGOGO», — написав під час матчу ФК «Рух». Словом, у нашому футболі — повний бардак. Як і куди плисти, у пристойному товаристві домовляються на березі…

23 серпня (вівторок)

«Шахтар» (Донецьк) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0. Юнацькі склади — 5:0.

«Зоря» (Луганськ) — «Ворскла» (Полтава) — 3:1 (Назарина, 7, з пенальті, Безбородько, 30, 53 — Олійник, 73, з пенальті).

«Чорноморець» (Одеса) — «Верес» (Рівне) — 0:1 (Кльоц, 22). На 48-й хвилині Дахновський («Верес») не реалізував пенальті. Юнацькі склади — 3:1.

«Колос» (Ковалівка) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:0 (Гончаренко, 36). Юнацькі склади — 0:0.

Поєдинки «Інгульець» — «Динамо» і «Дніпро-1» — «Олександрія» через участь киян та дніпрян у єврокубках відбудуться 16 листопада, а гра «Минай» — «Львів» перенесена на невизначений термін.

У другому турі УПЛ зіграють: 26 серпня — «Львів» — «Зоря», «Металіст 1925» — «Чорноморець», «Ворскла» — «Верес»; 27 серпня — «Шахтар» — «Кривбас», «Колос» — «Рух»; 28 серпня — «Олександрія» — «Минай», «Динамо» — «Дніпро-1», «Металіст» — «Інгулець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» після розгромної поразки від «Бенфіки» вилетіло до Ліги Європи.

Фото ФК «Рух»

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