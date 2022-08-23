Оновлений «Шахтар» втратив очки на старті нового сезону УПЛ: відеоогляд матчу

У вівторок, 23 серпня, стартував новий чемпіонат України сезону-2022/2023. У матчі-відкритті, що пройшов на столичному НСК «Олімпійський», донецький «Шахтар», який у завершальному спарингу на зборах у Словенії програв «Аль-Фатеху» із Саудівської Аравії, та харківський «Металіст 1925».

Чемпіонат України. 1-й тур

23 серпня (вівторок)

«Шахтар» (Донецьк) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0. Юнацькі склади — 5:0.

«Шахтар»: Трубін, Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Петряк (Очеретько, 76), Джурасек, Судаков (Бондаренко, 61), Мудрик, Сікан (Тотовицький, 60).

«Гірники» в міжсезоння не лише змінили головного тренера, а й значно оновили склад. У тому числі у стартовому складі Ігор Йовічевіч випустив і двох футболістів, яких клуб підписав буквально напередодні — бразильця Тейлора, останнім клубом якого був грецький ПАОК, та ексфутболіста збірної України Івана Петряка з угорського «Фехервару».

Обидві команди показали в першому таймі видовищний футбол. У «гірників» активними були Мудрик та Судаков, але нерозв'язних завдань для воротаря харків'ян Мозіля створити не змогли. У той же час гості, хоч і атакували менше, але все ж таки могли відкривати рахунок — як, наприклад, після удару Русина головою в кут, коли лише майстерність Трубіна дозволила зберегти свої ворота.

Другий тайм пройшов за тотальної переваги «гірників», але удари футболістів «Шахтаря» з дальньої та близької дистанцій не приносили успіху. Зокрема, Судаков пробив у сітку, але із зовнішнього боку, після передачі Мудрика п'яткою, сам же Михайло спочатку сильним дальнім ударом струсонув поперечину воріт харків'ян, а потім зовсім трохи не влучив у «дев'ятку» ударом зі штрафного.

При цьому підопічні Ігора Йовічевіча цілком могли і програти, якби трохи точнішим був Курило в двох моментах після подач зі стандартів. Але з голами цього дня ні в кого не склалося, у підсумку нульова нічия — «Шахтар» втрачає очки на старті нового сезону української прем'єр-ліги. При цьому обривається переможна серія «гірників» на позначці у вісім матчів, але продовжується безпрограшний «серіал», який налічує вже 16 поєдинків у рамках вітчизняного чемпіонату.

Додамо, що в рамках 1-го туру будуть зіграні такі матчі: «Зоря» — «Ворскла», «Чорноморець» — «Верес», «Колос» — «Кривбас» (23 серпня), «Рух» — «Металіст» (24 серпня). Поєдинки «Інгулець» — «Динамо» та «Дніпро-1» — «Олександрія» відбудуться 16 листопада, а гра «Минай» — «Львів» перенесена на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Бенфіка» — «Динамо».

Фото ФК «Шахтар»

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