В росії намагаються виправдатися за викрадення українських дітей, поклавши провину на хакерів: що відбувається

путінські військові затримують та депортують сотні тисяч українських громадян, у тому числі дітей, у віддалені російські регіони. Чиновники росії називають вивезення дітей-сиріт з території України «евакуацією».



Підтвердженням цього є заява служби опіки Краснодара, яка на своєму сайті заявила, що понад 1000 дітей з Маріуполя вже знайшли нові сім'ї в росії, передає Бі-бі-сі.



«Більше 1000 малюків зі звільненого Маріуполя вже знайшли нові сім'ї в Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї. Ще понад 300 малюків перебувають на тимчасовому утриманні у спеціалізованих установах Краснодарського краю та з нетерпінням чекають на знайомство зі своїми новими сім'ями», — йдеться у замітці.



Пізніше у відомстві заявили про злом й про те, що текст новини на сайті був розміщений зловмисниками.

Головне розвідувальне управління України (ГУР) також повідомило, що російські офіційні особи переправили 30 українських дітей з Харцизька, Іловайська та Зугреса (окупована частина Донецької області) до Нижнього Новгорода з приводу участі дітей у молодіжних освітньо-тренувальних програмах.

За даними Інституту вивчення війни, росія вивозить українських дітей з окупованих українських територій та усиновлює їх російськими сім'ями. Це підтверджують джерела в уряді росії.

Україна неодноразово заявляла, що вивезення дітей суперечать нормам міжнародного права. МЗС України вимагало від рф повернути українських дітей, незаконно переміщених на територію росії, до їхніх батьків або законних опікунів.



Як повідомляли «ФАКТИ», в окупованому Енергодарі рашисти шантажують городян тим, що відберуть у них дітей та відправлять до інтернатів.

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