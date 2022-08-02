«Україну хочуть повністю стерти з карти світу»: посол США в ООН навела докази намірів кремля

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, яка різко засудила повномасштабне вторгнення путінської армії до України, заявила, що росія має намір демонтувати Україну та «повністю стерти її з карти світу». Про це повідомляє АР.

«росія закладає основу для спроби анексувати всі східні українські регіони Донецької та Луганської, а також південні Херсонську та Запорізьку області, в тому числі шляхом встановлення «нелегітимних довірених осіб на контрольованих росією територіях з метою проведення фіктивних референдумів або указу про приєднання до росії. Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров навіть заявив, що це воєнна мета росії. Мабуть, припускаючи, що воєнні цілі москви виходять за межі індустріального Донбасу на сході України, який включає Донецьк і Луганськ, Лавров сказав: «Ми, безумовно, допоможемо українському народу позбутися режиму, який є абсолютно антинародним і антиісторичним».

Водночас заступник посла росії в ООН Дмитро Полянський заявив у п'ятницю в Радбезі, що «денацифікація та демілітаризація України будуть проведені в повному обсязі». Ці коментарі прозвучали після того, як Лавров сказав держсекретарю США Ентоні Блінкену, що «безперервне накачування» зброї США і НАТО в Збройні сили України лише «продовжило агонію режиму в Києві, подовжуючи конфлікт і збільшуючи втрати».

Лінда Томас-Грінфілд додала, що є докази того, що російські війська «допитували, примусово затримували, депортували сотні тисяч українських громадян, у тому числі дітей, вириваючи їх з домівок і відправляючи у віддалені регіони на сході та до рф».

Нещодавнє розслідування Associated Press на основі десятків інтерв’ю виявило, що багато біженців справді змушені вирушити в сюрреалістичну подорож до росії, зазнаючи на цьому шляху порушень прав людини. Вони позбавлені документів, збентежені і не розуміють, де перебувають. Ті, хто виїжджає, проходять через серію так званих фільтраційних пунктів, де їх піддають допитам та роздяганню, а декого можуть просто відтягнути вбік, і більше цих людей не бачили.

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