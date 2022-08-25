Стали відомі всі учасники Ліги чемпіонів: склад «кошиків» (відео)

Перед жеребкуванням групового турніру, яке заплановане на 25 серпня о 19:00 за київським часом, відомі усі 32 учасники Ліги чемпіонів. Слідом за португальською «Бенфікою», ізраїльським «Маккабі» з Хайфи та чеською «Вікторією» путівки до групового турніру за підсумками кваліфікації вибороли хорватське «Динамо» із Загреба, шотландський «Рейнджерс» та датський «Копенгаген».

Єдиний представник України в Лізі чемпіонів донецький «Шахтар», який зіграв у стартовому матчі УПЛ внічию з «Металістом 1925», потрапив до третього «кошика» і точно не опиниться в одній групі з дортмундською «Боруссією», «Зальцбургом», «Інтером», «Наполі», «Бенфікою», «Спортингом» та «Байєром».

Повністю склад «кошиків» ЛЧ за участю клубів із 15 країн (найбільше представництво у Німеччини — п'ять команд) виглядає так:

«кошик» 1: «Реал» (Іспанія), «Айнтрахт» (Німеччина), «Манчестер Сіті» (Англія), «Мілан» (Італія), «Баварія» (Німеччина), «ПСЖ» (Франція), «Порту» «(Португалія), «Аякс» (Нідерланди);

«кошик» 2: «Ліверпуль» (Англія), «Челсі» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Ювентус» (Італія), «Атлетико» (Іспанія), «Севілья» (Іспанія), «Лейпциг» (Німеччина), «Тоттенхем» (Англія);

«кошик» 3: «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина), «Зальцбург» (Австрія), «Шахтар» (Україна), «Інтер» (Італія), «Наполі» (Італія), «Бенфіка» (Португалія), «Спортинг» (Португалія), «Байєр» (Німеччина);

«кошик» 4: «Марсель» (Франція), «Брюгге» (Бельгія), «Селтік» (Шотландія), «Вікторія» (Чехія), «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль), «Динамо» (Хорватія), «Рейнджерс» (Шотландія), «Копенгаген» (Данія).

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування буде сформовано вісім груп по чотири команди в кожній. Перші поєдинки групової стадії запановані на 6 та 7 вересня.

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Матчі у відповідь

«Динамо» (Хорватія) — «Буде-Глімт» (Норвегія) — 4:1 у додатковий час (Оршич, 4, Петкович, 35, Дрміч, 117, Бочкай, 120 — Гронбак, 70). Перший матч — 0:1 .

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 0:1 (Колак, 60). Перший матч — 2:2 .

«Трабзонспор» (Туреччина) — «Копенгаген» (Данія) — 0:0. Перший матч — 1:2 .

До речі, успіх загребського «Динамо» та «Рейнджерс» (достатньо було виходу до ЛЧ однієї з цих команд) дозволив київському «Динамо», що вилетіло з Ліги чемпіонів від «Бенфіки», потрапити під час жеребкування груп Ліги Європи (26 серпня о 14:00)) у перший «кошик» і уникнути потрапляння в один квартет з «Манчестер Юнайтед», «Ромою», «Арсеналом», «Лаціо», «Брагою», «Црвеною Звездою» та «Олімпіакосом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитисяь у прямій трансляції матч кваліфікації Ліги Європи АЕК — «Дніпро-1».

Фото uefa.com

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