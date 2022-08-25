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Україна

Три «вертушки» та 150 путіністів: названо втрати ворога за минулу добу

10:44 25 серпня 2022
Повітряні сили України

Українські бійці минулої доби, 24 серпня, знищили ще 150 окупантів і приземлили три ворожі вертольоти. Загалом росія вже втратила з початку повномасштабної війни близько 45 850 своїх військових.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім людських ресурсів, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 серпня орієнтовно склали:

  • танків — 1929 (+5 одиниць за добу);
  • бойових броньованих машин — 4245 (+2);
  • артилерійських систем — 1037 (+1);
  • РСЗВ — 272 (+6);
  • засоби ППО — 148 (+1);
  • вертольотів — 202 (+3);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 828 (+9).

Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

У коментарях українці зазначають, що саме такі цифри, які говорять про ліквідацію російських убивць, особливо гріють їм душу — адже мертві росіяни ніколи не зможуть завдавати шкоди українцям, а саме ці знущання, схоже, приносять окупантам найбільше радості.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що росія досі не досягла поставленої мети у війні, а в Генеральному штабі заявили про відображення ворожих атак на трьох ключових напрямках.

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