Три «вертушки» та 150 путіністів: названо втрати ворога за минулу добу
Українські бійці минулої доби, 24 серпня, знищили ще 150 окупантів і приземлили три ворожі вертольоти. Загалом росія вже втратила з початку повномасштабної війни близько 45 850 своїх військових.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Крім людських ресурсів, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 серпня орієнтовно склали:
- танків — 1929 (+5 одиниць за добу);
- бойових броньованих машин — 4245 (+2);
- артилерійських систем — 1037 (+1);
- РСЗВ — 272 (+6);
- засоби ППО — 148 (+1);
- вертольотів — 202 (+3);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 828 (+9).
Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.
У коментарях українці зазначають, що саме такі цифри, які говорять про ліквідацію російських убивць, особливо гріють їм душу — адже мертві росіяни ніколи не зможуть завдавати шкоди українцям, а саме ці знущання, схоже, приносять окупантам найбільше радості.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що росія досі не досягла поставленої мети у війні, а в Генеральному штабі заявили про відображення ворожих атак на трьох ключових напрямках.279
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