ЗСУ відбили наступ ворога на трьох напрямках, рф не в змозі досягти поставленої мети у війні, — військові експерти

На початок 183-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог зазнав невдач на Слов’янському напрямку, де вів штурмові дії у напрямку Пасіка — Долина, а також на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Так, за даними Генерального штабу ЗСУ, ворог задіяв авіацію для ударів поблизу Соледара та Зайцевого і безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе — Кодема, а на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Піски — Первомайське.

На Харківському напрямку спроб ворожого штурму не зафіксовано, проте ворог здійснював обстріли із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Так само армія рф діяла на Краматорському, Новопавлівському та на Південнобузькому напрямках.

У той же час в Інституті вивчення війни вважають, що росія досі не досягла поставленої мети у війні. Незважаючи на заяви, окупанти продовжують атакувати від Ізюма та Донецька, під ударом перебуває Бахмут, а також населені пункти на північному заході Херсонської області.

Зокрема, агресори атакували на південному заході та південному сході від Ізюму у бік Нової Дмитрівки, намагалися провести розвідку боєм у районі Богородичного. Як у районі Слов'янська, так і по Сіверську продовжуються артилерійські удари. У районі Бахмута атаки не зупиняються, на лінії Соледар-Бахмутського продовжуються бої. Агресори також намагалися наступати у районі Кодеми.

Крім того, українські військові продовжують атаки на російські військові цілі, включаючи лінії зв'язку, у Херсонській та Запорізькій областях.

Так, на Півдні України рашисти, на думку експертів ISW, намагалися штурмувати на північному заході Херсонської області, також вдалося відбити наступ у напрямку Миколаївки на кордоні з Дніпропетровською областю. Окупанти, окрім цих двох місць, обстрілюють з авіації українські позиції за річкою Інгулець.

Водночас українські військові продовжують атакувати лінії постачання окупантів, зокрема, завдали удару по Каховському мосту, кількох населених пунктах Херсонщини, складу боєприпасів у Токмаку.

А напередодні, в Дня Незалежності України, росія посилено обстрілювала південний напрямок, поряд з іншими. Прильоти зафіксували у Запоріжжі, Миколаєві, Дніпрі.

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