39.78 / 40.72 39.66 / 40.80
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Піски рашистам не даються: ЗСУ розбили окупантів на чотирьох напрямках

18:51 24 серпня 2022
військові

Російські окупанти продовжують поливати вогнем Донецьку область, намагаючись покращити своє тактичне становище.

На Авдіївському напрямку ворог наступальними та штурмовими діями намагався встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мав, традиційно зазнав втрат та відійшов, повідомили у Генштабі.

На Слов'янському напрямку вогнем противник зробив невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.

На Бахмутському напрямку ворог ударами авіації намагався зруйнувати важливі об'єкти у районах Соледара та Бахмута. Окупанти намагалися покращити тактичне становище у напрямах населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Отримали відсіч та відступили.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Перемога, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.

На Південнобузькому напрямку ворог зробив невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали ворогові втрат та відкинули назад.

Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Так рашисти компенсують свої невдачі на полі бою.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Міноборони України сьогодні запропонували російським окупантам капітулювати.

91

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

таролог Анастасія

«Випали дуже погані карти»: таролог назвала українські міста, які найближчими днями можуть стати мішенню для ракет

Часник

Щоб не гнив, не сох і не проростав: прості способи зберігання часнику в домашніх умовах

Максим Галкін

Максим Галкін у Польщі вийшов на сцену в кольорах національного прапора України

рулет тірамісу

Рулет «Тірамісу»: гості будуть приємно шоковані цим десертом і проситимуть дати шматочок додому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту