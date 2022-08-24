Піски рашистам не даються: ЗСУ розбили окупантів на чотирьох напрямках

Російські окупанти продовжують поливати вогнем Донецьку область, намагаючись покращити своє тактичне становище.



На Авдіївському напрямку ворог наступальними та штурмовими діями намагався встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мав, традиційно зазнав втрат та відійшов, повідомили у Генштабі.



На Слов'янському напрямку вогнем противник зробив невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.



На Бахмутському напрямку ворог ударами авіації намагався зруйнувати важливі об'єкти у районах Соледара та Бахмута. Окупанти намагалися покращити тактичне становище у напрямах населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Отримали відсіч та відступили.



На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Перемога, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.



На Південнобузькому напрямку ворог зробив невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали ворогові втрат та відкинули назад.



Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Так рашисти компенсують свої невдачі на полі бою.



Як повідомляли «ФАКТИ», у Міноборони України сьогодні запропонували російським окупантам капітулювати.

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