У спекотну погоду закрийте двері між кімнатами: декілька порад тим, у кого немає кондиціонера

Зміна клімату, довге спекотне літо, звичайно, добре. Але що робити тим, хто не має кондиціонера — як рятуватися від задухи міської квартири?!

Є кілька простих правил, які допоможуть зробити температуру у квартирі комфортнішою.

1. Закрийте міжкімнатні двері, щоб тепло з «південних» кімнат не доходило до тих, де прохолодніше. Відчиняти двері можна тільки рано-вранці і пізно ввечері.

2. На вікнах використовуйте штори із щільного світлого матеріалу та закривайте ними вікна на день.

3. Пам'ятайте, що увімкнений телевізор або комп'ютер нагрівають повітря. Тому, по можливості, регулюйте їх використання. З тієї ж причини замініть лампочки на енергозберігаючі лед-лампи. Тут ви і вб'єте двох зайців: і не нагріватиметься повітря в квартирі, і заощадите на оплаті електроенергії.

4. Використовуйте постільну білизну з бавовни або шовку, а подушки замініть на ті, що наповнені натуральними матеріалами — вони мають більшу повітропроникність. Ну і, звичайно, замініть плед або ковдру тонким простирадлом. Лайфхак: спати краще на попередньо охолодженому простирадлі (його можна на півгодини засунути в холодильник).

5. Постарайтеся готувати їжу рано-вранці, щоб не включати плиту вдень.

6. Приберіть килими — приємніше в спеку ходити прохолодною підлогою. Та й протирати підлогу буде зручніше та простіше, а це теж знижує температуру повітря в квартирі.

7. Ну і старовинний лайфхак: заморозьте кілька пластикових пляшок з водою, і розмістить їх перед працюючим вентилятором. Зниження температури на кілька градусів гарантоване.

Нагадуємо, чим ще можна допомогти собі під час спеки.

Фото з pixabay

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