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Как пережить жару: пищу лучше не солить, пить напитки с кислинкой и носить просторную одежду
В знойные дни каждый спасается, как может (напомним, по синоптическим прогнозам, в большинстве регионов Украины будет по-прежнему жарко и без осадков, а на юге ожидаются даже экстремальные температуры — до 40−42 градусов).Чтобы помочь организму, важно придерживаться нескольких простых правил.
- Лучше отказаться от сытных плотных блюд. В рационе должны преобладать овощные салаты и тушеные овощи, кисломолочные продукты — кефир, натуральный йогурт, нежирный творог. Также хорошо есть нежирную рыбу, диетическое мясо курицы, индейки. Не забывайте о ягодах и фруктах. Например, белая черешня обладает охлаждающим эффектом, содержит много воды.
- Пищу лучше не солить, а обильно приправлять зеленью: укроп, петрушка, кинза, базилик, шалфей улучшают переваривание. Острые специи — молотый перец, чили, имбирь — лучше отложить до осени.
- Помогут охладиться и напитки с кислинкой: морс из свежих ягод, компот без сахара, домашний квас с ломтиками лимона. Хорошо утоляют жажду травяные чаи с мятой, мелиссой, отвар шиповника.
- Тем, кто не мыслит свой день без первого блюда, лучше перейти на охлажденные супы: окрошку, томатный суп, свекольник.
- Следует избегать употребления любого спиртного, даже холодного пива. Алкогольные напитки вызывают сосудистый стресс и приводят к дополнительному обезвоживанию. Кроме того, они чрезмерно активируют центральную нервную систему. Нельзя налегать на горячие напитки — кофе, чай. Их лучше употреблять в теплом или даже холодном виде.
- Пережить жару поможет правильная одежда. Она должна быть светлых оттенков, которые лучше отражают солнечные лучи, и максимально свободной, изготовленной из натуральных тканей — хлопка, льна. Облегающие майки и узкие джинсы не подходят. Голову лучше прикрыть легкой шляпой или панамой. Чтобы привести себя в чувство после пребывания на солнцепеке, можно смочить холодной водой виски, шею, руки до локтей, подмышечные впадины и область под коленями. Здесь находятся крупные сосуды, которые тут же отреагируют на холодовой фактор. Дома полезно принять теплый душ.
- В жару желательно снизить физические нагрузки. Человек, который выходит на пробежку, может в течение часа потерять около литра жидкости. Это опасно резким обезвоживанием, которое может закончиться обмороком.
- Если в офисе или квартире есть кондиционер, выставляйте температуру, которая на пять градусов ниже, чем на улице. Резкий перепад может привести к переохлаждению и возникновению простуды.
- На прогулку выходите ранним утром или когда жара начинает спадать — после 17 часов. В солнцепек старайтесь ходить по теневой стороне улицы. Время от времени заходите в помещения, где есть кондиционеры, например, в магазины.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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