В окупованому Херсоні місцеві жителі, що залишилися там, знаходяться під постійним тиском росіян, які проводять «зачистки», переслідуючи тих, хто будь-коли публічно виступав проти росії, шантажем змушують людей отримувати російські паспорти. Деякі змушені це робити, щоби вижити, прогодувати дітей, мати можливість лікуватися. Херсонці пишуть, що важко придбати необхідні ліки. Особливо страждають люди з хронічними захворюваннями.



У групі «Дякуємо серцем» у Facebook опублікували розповідь сімейної лікарки з Херсона Лілії, якій вдалося виїхати на вільну українську територію, але перед цим працювати за «нової влади».



Лілія згадала 24 лютого. Людей було мало, у місті почалася паніка, у банкомати, магазини та аптеки стояли черги.



«Медикаменти закінчувалися катастрофічно швидко. Буквально у перші дні люди розкупили всі препарати першої необхідності. А гуманітарних коридорів росіяни не давали. Це був стрес для наших пацієнтів», — розповіла лікарка.



Після 2−3 тижнів війни все більше людей почали надходити до лікарні. У багатьох загострилися хронічні хвороби. Пацієнти потребували ліків проти цукрового діабету, артеріальної гіпертензії тощо.



Завдяки старим запасам видавали хоча б по 10 пігулок, усім давали безплатно. Іноді лікарі замінювали пігулки на уколи, щоб хоч якось допомогти хворим.



«Було дуже важко морально працювати. Втратили спокій, стали якісь беззахисні. Пацієнти приходили до нас психологічно пригнічені. Часто розмови починалися зі сліз. Розповідали про жахливі випадки на околицях Херсона, про викрадення та тортури цивільних. Родичі цих людей зверталися за допомогою до нас. Це було страшно», — каже лікарка.



Лілія згадала випадок, коли вночі до лікарні привезли людей, автомобілі яких розстріляли росіяни. Серед постраждалих була жінка з уламковим пораненням плечового суглоба, а також однорічний хлопчик.



«Страшно було дивитися на дитину. Весь одяг був у крові, на тілі та голові — осколкові поранення. Швидкою доставили його до обласної лікарні, там працювали нейрохірурги. Але, дякувати Богу, тяжких ушкоджень не було, всі залишилися живими» , — розповіла лікарка.



Лілії вдалося залишити Херсон наприкінці квітня. Вона каже, що медики у місті залишились, але їх дуже мало. Ліків, як і раніше, не вистачає. Люди живуть у постійному стресі.

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