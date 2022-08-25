«Політика несумісна з Євангелієм» -поляки слідом за Україною засудили Папу Римського за співчуття дугіній

24 серпня у своїй промові Папа Римський Франциск висловив жаль з приводу смерті дар'ї дугиної — доньки олександра дугіна, ідеолога кремля та соратника володимира путіна. Говорив про безневинні жертви війни.

Католицький журналіст з Польщі Томаш Терликовський різко відгукнувся про заяву Папи. Відповідний допис він розмістив у Twitter.



«Багато українських дівчат було вбито, багато жорстоко зґвалтовано. Жодна їхня смерть так Франциска не торкнулася, як смерть доньки пропагандиста смерті» , — написав Томаш Терликовський. — За її смерть, як і за смерть українських жінок та дітей (смерть яких була для дар'ї дугиної прийнятною і навіть необхідною ціною для будівництва російської світової імперії) відповідальні не торговці зброєю, а той з ким Франциск хоче зустрітися і кого не називає на ім'я та прізвища".

За словами журналіста, обіцяне паломництво Папи Римського до Києва теж раптово вщухло, але все більше говорять про зустріч з Кирилом у Казахстані.

«Українці та Україна для нього означають менше, ніж росія та росіяни. Імперія важливіша за націю, яка бореться за свободу. Це непослідовно з Євангелієм», — резюмував він.

Нагадаємо, автомобіль, в якому їхала донька ідеолога російського нацизму олександра дугіна дар'я, підірвали. Жінка загинула на місті. російська влада вже заявила, що винні українці, а саме представники полку «Азов».

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