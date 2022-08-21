У Підмосков'ї висаджено в повітря автомобіль, в якому їхала дочка ідеолога російського нацизму Олександра Дугіна Дар'я. Жінка, яка нещодавно побувала на руїнах «Азовсталі» і розповідала, що «азовці» — не українці й навіть не просто фашисти, тому мають бути знищені, загинула на місці. Олександр Дугін, який їхав в іншому автомобілі слідом за нею, фізично не постраждав. На росії вже заявили, що українські спецслужби скоїли замах на самого Дугіна. «ФАКТИ» попросили прокоментувати це дослідника путінського режиму історика Юрія Фельштинського.

— Чи вигідна смерть Дугіна зараз Україні, путіну, чекістам чи ще комусь? І чи могли скоїти замах взагалі не на нього, а саме на Дарʼю?

— Абсолютно всім хоч трохи мислячим людям, не тільки в Україні, під час війни, яка вже ведеться росією з усім цивілізованим світом, а не тільки з Україною, вигідна смерть ідеолога та пропагандиста, який підтримує путінський режим. Але я не думаю, що за замахом на Дугіна стоїть Україна чи українці. Я думаю, що через причини, які зараз можуть бути нам не видні й не відомі, за цим замахом стоять російські спецслужби.

— А можливо, що Дугін зараз став настільки одіозною особою, що він заважає міжнародному іміджу росії?

— Міжнародному іміджу росії заважає лише росія та її керівники, починаючи з путіна. Але те, що Дугін комусь зі своїх чимось завадив, це очевидно. Має дуже серйозні міжнародні зв'язки. Я впевнений, що є вихід на дуже серйозні гроші. Чим займалася його дочка, я, відверто, не знаю.

Солідарний з колегою й інший дослідник путінського режиму — Ігор Ейдман.

«Схоже на провокацію, щоб отримати привід для посилення путінського терору як усередині країни, так і проти українських лідерів. Старий паяц Дугін, який багато про себе уявив і намагався лізти в розпил великого державного бабла, і його донька мали бути принесені в жертву. Кому ще треба було підривати цю сімейну трупу злих клоунів?» — написав він у «Фейсбуку».

Ейдман зазначає:

— Вибух у автомобілі, за кермом якого була Дар'я Дугіна, стався під дном транспорту. Після цього позашляховик охопило полум'я, він з'їхав з дороги і влетів у будівлю біля траси.

— Машина Дугіна знаходилася на невеликій службовій парковці під охороною. Туди міг пройти лише хтось зі «своїх» чи людина із посвідченням ФСБ, ФСО, ГРУ тощо.

— Дугін не водить машину, а його дочка виступила водієм. Але Дугін затримався і поїхав трохи згодом іншою машиною. Вони збиралися разом повертатися із російського пропагандистського фестивалю «Традиція», на якому Дугін читав лекцію. Це чули кілька людей.

Також читайте у «ФАКТАХ»: Соратники Навального з'ясували, куди зникла колишня дружина путіна

На фото в заголовку: Олександр Дугін з дочкою Дар’єю на пропагандистському фестивалі «Традиція» за декілька годин до трагедії. Фото з соцмереж

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram