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Шоу-бізнес

Надя Дорофєєва випустила емоційний трек українською мовою «Крапають»

17:23 25 серпня 2022
Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва, яка повернулася до Києва і працює над новим альбомом, представила емоційну пісню на українській мові «Крапають». У композиції артистка відобразила свої емоції, які відчула за шість місяців війни. Співачка каже, що разом з нею змінилася і її творчість, набула глибших смислів та ліричних кольорів.

Трек написаний разом із Іваном Клименком та Jerry Heil, кліп — творчий тандем з українським художником Євгеном Лісняком.

«Крапають» — найемоційніша пісня з альбому. Для мене це новий етап творчості, і я рада, що впустила у свій світ Ваню Клименко та Jerry Heil. Це дуже особиста та емоційна робота, в яку я вклала душу. Вона показує, як можна лікуватись через творчість", — коментує нову роботу DOROFEEVA.

У відео Надя емоційно виплескує свої почуття на біле полотно: минуле, життя «до» було розфарбоване яскравими квітами, потім прийшла війна і все стерла, затьмарила, перекреслила, але треба рухатися далі та малювати своє майбутнє — новими фарбами.

«Картина, створена на знімальному майданчику — це вихід мого болю, моїх страхів та переживань, накопичених емоцій: від спокійних мазків до потоку хаотичних сплесків по полотну. Адже мистецтво за всіх часів було голосом часу і відображало те, що відбувається навколо», — каже Надя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Макс Барських випустив патріотичну пісню «Україна», а TAYANNA представила ліричну роботу «Дороги».

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