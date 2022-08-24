«Музика зцілює рани»: Макс Барських привітав Україну з Днем Незалежності щемливою піснею

Популярний співак Макс Барських, який нещодавно виступив у столичному метро, привітав українців з Днем Незалежності новою патріотичною піснею. Це вже четвертий україномовний трек артиста під час війни. Нову роботу Макс присвятив 31 річниці Незалежності країни.

«Усі ці пів року війни я ставлюсь до музики, як до чогось, що відбувається не зі мною, до чогось із минулого життя. Поки що я не знайшов нового себе. Не до кінця розумію, що буде завтра, мабуть, як і усі ми. Але знаю напевно, що багатьом музика допомагає, зцілює рани. Крізь пісню ми передаємо наші мрії й проєктуємо найсвітліші бажання.

«Україна» — це пісня-мрія. Я вірю в таку перемогу, коли вся країна стає єдиною незламною родиною. Україна — це сім"я, в якій люблять і розуміють", — прокоментував прем’єру Барських.

Презентація треку Макса відбулася на офіційному YouTube-каналі співака, а телевізійну версію пісні можна буде почути в колаборації з українськими виконавцями нового покоління KOLA, Вася Демчук, ROXOLANA та TVORCHI в рамках святкового концерту до Дня Незалежності о 21:00 в ефірі «Єдиних новин».

Українські зірки щиро вітають країну з Днем Незалежності, бажають миру та свободи.

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