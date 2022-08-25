«Дороги»: новий кліп від TAYANNA про те, як долати стрес і перемагати

Співачка TAYANNA, яка нещодавно вразила щемливою піснею «Гори», презентувала нову чуттєву роботу — «Дороги». Цією композицією артистка надихає на перемогу й допомагає боротися зі стресом.

Як розповідає співачка, війна відбувається не тільки на фронті. Вона стосується кожного ще й тому, що саме зараз всі наші глибокі страхи, увесь стрес, що сидів десь всередині — все це сплило назовні. Багато людей, з якими спілкувалася TAYANNA, ділились із нею відчуттями психологічного тиску та певного відчуження: жалітися не можна, треба бути сильним, ти ніби увесь час сам на сам зі своїми проблемами та переживаннями. У перервах між цими розмовами, у щирому бажанні розрадити колективний біль, і була народжена пісня та ідея кліпу «Дороги».

«Пісню „Дороги“ я написала, коли вперше потрапила до Польщі під час війни. Я розмістилась в крихітному номері готелю, відчуття дому зникло зовсім, прийшло розуміння, що дорога до нього закрита. Мені було важко уявити, що так зараз живуть мільйони людей — і ніхто з них не знає, коли знов опиниться вдома та побачить рідних. Я плакала і писала цю пісню, згадуючи своє минуле життя: скільки доріг я обійшла та скільки очей побачила», — каже TAYANNA.

В День Незалежності Макс Барських презентував патріотичну пісню «Україна», а Злата Огнєвіч випустила ліричну композицію «Лелека».

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