Спалив паспорт на знак протесту проти нападу путіна на Україну: у Болгарії суд відмовився видавати росіянина владі рф

Апеляційний суд болгарського міста Варна відмовив в екстрадиції до рф росіянина, який спалив свій паспорт на знак протесту проти війни в Україні.

Про це повідомляє «Вільна Європа» та російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

Судді вказали на високий ризик того, що становище росіянина погіршиться через його політичні переконання, а його права будуть порушені, якщо його передадуть російській владі.

У свою чергу, рф зажадала екстрадиції Алчина на батьківщину у зв'язку з розслідуванням податкового шахрайства. Проте запит у Софію надійшов після того, як Алчин виступив проти вторгнення росії до України, спалив свій паспорт через кілька днів після вторгнення росії до України, тому його можна вважати політично мотивованим.

Саме в цьому переконані сам Алчин та його дружина Ольга Гюрова.

Однак російська влада стверджує, що Алчин завдав шкоди державному бюджету на понад 282,5 мільйона рублів (4,4 мільйона євро). Йому загрожує шестирічний термін.

Втім, суд нижчої інстанції ухвалив, що всі умови для екстрадиції є і ризику покарання Алчина за його політичні переконання та дії немає.

Але Апеляційний суд Варни рішення районного суду скасував. Також суд скасував запобіжний захід Алчину — той був звільнений з-під варти, де він перебував з початку серпня. Це рішення остаточно та оскарженню не підлягає.

«Сьогодні Апеляційний суд Варни показав світові, що Болгарія дотримується європейських принципів прав людини, свободи та права на життя», — сказав Алчин після звільнення з-під варти.

Він привітав український народ та побажав Україні перемоги у війні.

Нагадаємо, раніше Високий суд Праги відмовив в екстрадиції до України росіянина Олександра Франчетті, якого наша країна звинувачує в участі в анексії Криму. Примітно, що рішення мотивоване військовою ситуацією в Україні.

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