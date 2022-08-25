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Звинуватили в причетності до «угруповання нацистів»: на Херсонщині окупанти викрали подружню пару патріотів України

18:42 25 серпня 2022
Звинуватили в причетності до «угруповання нацистів»: на Херсонщині окупанти викрали подружню пару патріотів України

На окупованій російськими військами Херсонщині зафіксовано факт викрадення російськими військовими подружжя із селища Нова Маячка.

Як повідомили у поліції Херсонської області, причиною викрадення могла стати проукраїнська позиція чоловіка і жінки.

Наразі окупанти звинувачують подружжя у «перебуванні в угрупуванні нацистів», а їх місцезнаходження невідоме.

Загалом лише за минулі дві доби поліція відкрила 27 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів військовослужбовців рф проти мирного населення на Херсонщині. Загарбникам та їх посібникам-колаборантам інкримінують захоплення підприємств, розкрадання офісів та складів, викрадення людей, а також численні обстріли мирних населених пунктів.

Нагадуємо, днями війська рф здійснили масований обстріл з РСЗВ «Град» Кочубеївської територіальної громади (наразі вона є єдиною в Херсонській області, яка повністю звільнена від російських загарбників). Найбільше постраждало село Пригір’я, де ворожі ракети пошкодили та зруйнували будинки місцевих мешканців.

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