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Трохи йоду та спирту — та від хрущів і сліду не залишиться

23:00 25 серпня 2022
Хрущ

Личинки хрущів — справжня проблема для господарів. Вони знищують коріння рослин, які ростуть на городі. Особливо полюбляють шкідники ласувати корінням молодих дерев. А як їм протидіяти народними методами, знає господар Степан Кобильник.

«Хрущ відкладає яйця тільки в екологічно чистій землі. Тому можна розкладати по городу тирсу або ганчірки, змочені так званим переробом — машинним мастилом. Якщо комаха відчує якийсь сторонній запах, відкладатиме яйця в іншому місці. Таким методом можна або зменшити їхню популяцію, або взагалі вивести.

Ще знаю два саморобні розчини, запах яких відлякує дорослих хрущів. Тому вони вже не відкладають на городі яйця. Перший розчин: на 10 літрів води — 20 крапель йоду. Або інший подібний рецепт: на ту ж кількість води — 20 крапель нашатирного спирту. Важлива деталь — розчин зі спиртом треба розливати дуже швидко після приготування. Тому що спирт випаровується та ефект втрачається. Потрібно вилити літр того чи іншого розчину під кущ городини. Слід робити 3−4 підходи з перервою 10−12 днів".

А як позбавляємося мурах на дачі за допомогою нашатиря, читайте тут.

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