Позбавляємося мурах на дачі за допомогою нашатиря: простий та ефективний спосіб
З мурахами все непросто. З одного боку — вони корисні, з іншого — явні шкідники.
Користь
Відсутність мурах говорить про низьку якість ґрунту. Вони знищують мушок, слимаків, дрібних гусениць і павутинних кліщів. Ще одна користь від мурах — розпушування та структурування ґрунту. Крім того, вони підвищують родючість ґрунту. Наприклад, від присутності мурах не тільки збільшується частка фосфору (у 10 разів) та калію (у 2−3 рази) у ґрунті, але вони ще переводять ці речовини у водорозчинну форму, доступну для рослин.
Шкода
Але разом з тим мурахи можуть занапастити коріння, пошкодити бутони і з'їсти частину ягід, фруктів та овочів. А найголовніше, вони не тільки самі шкодять, а й розтягують по ділянці попелицю, яка точно може принести тільки шкоду врожаю і квітам.
Тому все ж таки з мурахами варто боротися. Досвідчені городники та садівники пропонують досить простий, але цілком ефективний та натуральний спосіб боротьби з цією навалою. Це суміш нашатирного спирту та води.
Приготування захисного засобу
Пропорція: 10-літрів води та 100 мл нашатирю. Вливаємо спирт у воду, розмішуємо і половину суміші відразу виливаємо прямо на мурашник. Після цього треба зробити невеликий підкоп мурашника і повторити — вилити решту води з нашатирем.
Повторюємо процедуру щонайменше 4 дні поспіль.
Різкий запах нашатиря відлякає частину мурах, що залишилася живою, і вони покинуть ділянку.
Нагадаємо ще про кілька способів боротьби із засиллям мурах.
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram