Позбавляємося мурах на дачі за допомогою нашатиря: простий та ефективний спосіб

З мурахами все непросто. З одного боку — вони корисні, з іншого — явні шкідники.

Користь

Відсутність мурах говорить про низьку якість ґрунту. Вони знищують мушок, слимаків, дрібних гусениць і павутинних кліщів. Ще одна користь від мурах — розпушування та структурування ґрунту. Крім того, вони підвищують родючість ґрунту. Наприклад, від присутності мурах не тільки збільшується частка фосфору (у 10 разів) та калію (у 2−3 рази) у ґрунті, але вони ще переводять ці речовини у водорозчинну форму, доступну для рослин.

Шкода

Але разом з тим мурахи можуть занапастити коріння, пошкодити бутони і з'їсти частину ягід, фруктів та овочів. А найголовніше, вони не тільки самі шкодять, а й розтягують по ділянці попелицю, яка точно може принести тільки шкоду врожаю і квітам.

Тому все ж таки з мурахами варто боротися. Досвідчені городники та садівники пропонують досить простий, але цілком ефективний та натуральний спосіб боротьби з цією навалою. Це суміш нашатирного спирту та води.

Приготування захисного засобу

Пропорція: 10-літрів води та 100 мл нашатирю. Вливаємо спирт у воду, розмішуємо і половину суміші відразу виливаємо прямо на мурашник. Після цього треба зробити невеликий підкоп мурашника і повторити — вилити решту води з нашатирем.

Повторюємо процедуру щонайменше 4 дні поспіль.

Різкий запах нашатиря відлякає частину мурах, що залишилася живою, і вони покинуть ділянку.

Нагадаємо ще про кілька способів боротьби із засиллям мурах.



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