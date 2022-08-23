Рятуємо троянди від попелиці: три народні рецепти, перевірені часом

Будь-які квіти вимагають уважного догляду, тільки за цієї умови вони радуватимуть око і самого квітникара і всіх, хто ними милується.

Але особливий догляд потрібний королеві будь-якого квітника — троянді. Іноді догляд за трояндами може ускладнитися тим, що квіткарі не хочуть застосовувати хімічні засоби. Тут на допомогу приходять народні рецепти. Ми вже писали про методи боротьби з розанною попелицею, а ось ще три цілком ефективних і натуральних способи.

Обробляти кущі за допомогою приготованих розчинів слід раз на два тижні або після кожного дощу.

У всіх випадках додаємо терте господарське мило — воно забезпечує липкість розчину для обприскування.

1. Ефірні олії

Запах багатьох ефірних олій здатний відлякувати комах. Наприклад, масло німа чи гвоздики. Напевно, це цілком зрозуміло — у цих олій досить різкий і неприємний запах. Зокрема, сірчані складові в натуральній олії німа дають запах, що нагадує суміш часнику з гірким арахісовим маслом.

Для обприскування рожевих кущів потрібно розчинити у відрі води не більше 1 чайної ложки обраного ефірного масла. Також туди треба додати половину бруска натертого на тертці господарського мила. Розмішати і перелити в пульверизатор для обприскування кущів.

2. Олія

Якщо з якихось причин ефірні олії використовувати не хочете, візьміть будь-яку рослинну.

Готуємо суміш так: у два літри гарячої води додаємо натерте на тертці господарське мило. Розмішуємо. У суміш, що вийшла, акуратно вливаємо склянку соняшникової олії, знову все ретельно перемішуємо і виливаємо у відро води. Знову розмішуємо — розчин для обприскування готовий.

3. Харчова сода

Ще один відмінний перевірений засіб — розчин соди.

В цьому випадку розчин для обприскування трояндових кущів готуємо так: розмішуємо велику ложку соди в 4 літрах води, знову додаємо натерте господарське мило і перемішуємо. Розчин готовий.

Нагадуємо, що попелиці дільницею «розтягують» мурахи. Тому з мурахами треба боротися, але оскільки вони приносять користь, то комах варто відлякати, а не знищувати.

Фото з Pixabay

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