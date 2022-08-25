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Україна

Рашисти намагалися наступати на кількох напрямках, але відступили під потужними ударами ЗСУ, — Генштаб

19:36 25 серпня 2022
На полі бою

Попри оманливі сподівання москви на «замороження» військових дій в Україні на умовах путіна, Сили оборони України знову відбили всі спроби наступу підрозділів ворога, які було зафіксовано під Слов'янськом (неподалік Долини та Дмитрівки), на Краматорському (поблизу Старого Каравану), Бахмутському (біля Кодеми та Бахмутського), Авдіївському (у районі населеного пункту Первомайське) та Харківському (поблизу Петрівки) напрямках.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, повсюдно ворог отримав жорстку відсіч та відійшов.

Тим часом на Південнобузькому напрямку провальною виявилася спроба агресора провести розвідку боєм в районі населеного пункту Благодатне, також захлинувся і наступ ворога противника у районі Таврійського.

Тож, не досягаючи успіху у зіткненні із ЗСУ, ворог продовжує обстріли мирних населених пунктів.

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