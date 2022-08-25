Природа більше не допоможе: стало відомо, на що сподівається путін у справі «порятунку спецоперації»

Кремлівський диктатор путін, який особисто керує генералами, які розробляють стратегію захоплення Південного Сходу України, розраховує, що зимові холоди знову прийдуть на допомогу росії, як це було у минулому — під час війни з Наполеоном чи протистояння з Гітлером.

Про це пише Reuters з посиланням на два анонімні джерела з кремля.

За їхніми словами, задуми путіна ґрунтуються на тому, що дорога електроенергія та нестача ресурсів цієї зими змусять ЄС натиснути на Україну, щоб укласти перемир'я з рф на вигідних для кремля умовах.

Такими умовами, вважають джерела, є «передача Донбасу» росії та гарантія «воєнного нейтралітету» України.

Але оскільки ці умови є абсолютно неприйнятними для України, то сподіватися на мирні переговори найближчим часом не варто, кажуть експерти.

Водночас низка інших «знавців» не виключає, що через страх ядерної ескалації Захід може змусити Україну погодитися на невигідні умови, або ж Україна опиниться в ситуації, коли чверть її території фактично контролюватиме росія, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, на даний момент ситуація на фронті складається для агресорів не найкращим чином — ЗСУ змогли відбити навіть наполегливу спробу росіян захопити Піски під Донецьком.

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