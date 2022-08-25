Батько знайшов сина у дворі серед уламків: стали відомі деталі загибелі хлопчика у Чаплиному (відео)

Вбивство 11-річного хлопчика російськими військовими у селищі Чаплине Дніпропетровської області сколихнуло всю Україну. Про трагедію на День Незалежності розповів президент Володимир Зеленський.



Відео з місця вбивства опублікувало «Радіо Свобода».

За інформацією ресурсу, 11-річний хлопчик став жертвою обстрілу селища російськими військами. Ракета потрапила до його будинку. Батько знайшов сина у дворі серед уламків.

«Він у будинку був, його викинуло. Ми його у руїнах шукали. Думали, що його на дах викинуло, а він лежав тут (біля будинку). Ніхто цього не знав», — сказав він.



За останніми даними, внаслідок ракетних ударів по селищу Чаплине загинули 25 людей, понад 30 отримали поранення.



Жертвою обстрілу в Чаплиному стала ще одна дитина — 6-річний хлопчик, який помер під час пожежі в автомобілі біля залізничної станції.



Нагадаємо, 24 серпня російські окупанти 200 разів піднімали у повітря свої літаки. Вони завдали ударів по Миргороду, районам Дніпропетровської та Миколаївської областей.

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