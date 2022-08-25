39.80 / 40.68 39.69 / 40.76
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Києві з'явилася вулиця Героїв полку «Азов» та площа Героїв УПА: які рішення щодо перейменування ухвалили у Київраді

19:38 25 серпня 2022
військові

У Києві у четвер, 25 серпня, відбулося чергове перейменування топонімів. Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов'язані з СРСР та рф, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Список деяких з перейменованих вулиць:
вулиця Генерала Жмаченка — вулиця Князя Романа Мстиславича;
вулиця Маршала Малиновського — вулиця Героїв полку «Азов»;
площа Тульська — площа Героїв УПА;
вулиця Бударіна — вулиця Українського відродження;
вулиця Карла Маркса — вулиця Гуцульська;
вулиця Пітерська — вулиця Лондонська;
вулиця Мічуріна (у Солом'янському районі) — вулиця Морських піхотинців;
вулиця Ростовська — вулиця Луцька.

За словами мера, процес дерусифікації у місті продовжиться.

Нагадаємо, перейменування вулиць у Києві не вимагає внесення змін до документів за місцем реєстрації. При цьому перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта чи інших процедур у ЦНАП.

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

виплати сім'ям загиблих

«Сім'я загиблого отримує один вид допомоги за їхнім вибором»: експерт розповів про виплати родинам бійців

Гороскоп

На Близнюків чекає хороша грошова винагорода, а на Водоліїв — нові знайомства та цікаві зустрічі: гороскоп від Анжели Перл на 25 серпня

Часник

Щоб не гнив, не сох і не проростав: прості способи зберігання часнику в домашніх умовах

Найбільше дісталося «ВАЗу»

Автомобіль перетворився на купу металу: у потрійній смертельній ДТП під Львовом загинули двоє людей (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту