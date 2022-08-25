У Києві з'явилася вулиця Героїв полку «Азов» та площа Героїв УПА: які рішення щодо перейменування ухвалили у Київраді

У Києві у четвер, 25 серпня, відбулося чергове перейменування топонімів. Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов'язані з СРСР та рф, повідомив мер столиці Віталій Кличко.



Список деяких з перейменованих вулиць:

вулиця Генерала Жмаченка — вулиця Князя Романа Мстиславича;

вулиця Маршала Малиновського — вулиця Героїв полку «Азов»;

площа Тульська — площа Героїв УПА;

вулиця Бударіна — вулиця Українського відродження;

вулиця Карла Маркса — вулиця Гуцульська;

вулиця Пітерська — вулиця Лондонська;

вулиця Мічуріна (у Солом'янському районі) — вулиця Морських піхотинців;

вулиця Ростовська — вулиця Луцька.

За словами мера, процес дерусифікації у місті продовжиться.



Нагадаємо, перейменування вулиць у Києві не вимагає внесення змін до документів за місцем реєстрації. При цьому перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта чи інших процедур у ЦНАП.



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