У Києві з'явилася вулиця Героїв полку «Азов» та площа Героїв УПА: які рішення щодо перейменування ухвалили у Київраді
У Києві у четвер, 25 серпня, відбулося чергове перейменування топонімів. Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов'язані з СРСР та рф, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Список деяких з перейменованих вулиць:
вулиця Генерала Жмаченка — вулиця Князя Романа Мстиславича;
вулиця Маршала Малиновського — вулиця Героїв полку «Азов»;
площа Тульська — площа Героїв УПА;
вулиця Бударіна — вулиця Українського відродження;
вулиця Карла Маркса — вулиця Гуцульська;
вулиця Пітерська — вулиця Лондонська;
вулиця Мічуріна (у Солом'янському районі) — вулиця Морських піхотинців;
вулиця Ростовська — вулиця Луцька.
За словами мера, процес дерусифікації у місті продовжиться.
Нагадаємо, перейменування вулиць у Києві не вимагає внесення змін до документів за місцем реєстрації. При цьому перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта чи інших процедур у ЦНАП.
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram