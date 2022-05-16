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Суспільство та люди

«Мою вулицю перейменували»: чи потрібно щось змінювати у документах

13:03 16 травня 2022
перейменування вулиць

Останнім часом у багатьох містах та селах України змінюють назви вулиць, провулків, проїздів. У зв'язку з цим багатьох турбує питання, чи потрібно вносити зміни в ті чи інші документи, змінювати місце реєстрації. Пояснення надав адвокат Безоплатної правової допомоги Олександр Мороз.

— Законодавство не передбачає обов’язку вносити подібні відомості, оскільки зміна назви вулиці не є зміною реєстрації місця проживання, — каже Олександр Мороз. — Перереєстрацію місця проживання особи можна здійснити під час обміну паспорта чи зміни прізвища, тобто коли виникає безпосередня потреба. У разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади, зі збереженням попередніх даних, із подальшим внесенням цієї інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом міністрів України порядку. Ці відомості за бажанням особи вносяться до відповідних документів, що містять відомості про місце проживання/перебування.

— Чи обов’язково вносити зміни до документів на нерухомість?

— Документи, що засвідчують право власності на нерухомість, залишаються чинними у випадку зміни назви вулиці, на якій вони розташовані. У випадку перейменування вулиці, на якій розміщена нерухомість, українським законодавством не передбачена необхідність внесення змін до документа про право власності на нерухоме майно, зокрема свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, дарування тощо.

Водночас у разі потреби, власник майна, стосовно якого відбулися зміни, має право звернутися до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно із заявою про внесення змін. Наприклад, у разі потреби купівлі-продажу чи дарування нерухомості. Отож, якщо власник бажає продати, подарувати або передати у спадок свою нерухомість, у документах, які будуть оформлюватися на нового власника, вже буде вказана нова назва.

— Чи потрібно змінювати відомості про місцеперебування юридичної особи?

— Зміна відомостей про місцеперебування юридичної особи та фізичної особи підприємця підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Перейменування вулиці місцеперебування юридичної особи є зміною місцеперебування юридичної особи, що передбачає необхідність внесення відповідних змін в установчі документи, змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повідомлення банківських установ і контрагентів про зміну реквізитів у чинних договорах, виготовлення нової печатки, бланків тощо. Водночас законодавство не встановлює граничних термінів для проведення зміни відомостей щодо місцеперебування, а отже суб’єкт господарювання сам може вирішувати, коли необхідно провести реєстрацію змін.

Раніше адвокат Олександр Мороз розповів, як діяти громадянам, що стали свідками торгівлі гуманітарною допомогою, та яке покарання за це чекає на продавців.

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