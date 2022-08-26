Ворог відступив на Бахмутському напрямку та підраховує втрати після удару нашої авіації на Херсонщині

Ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку та обстрілювати населенні пункти — вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки.

Як повідомляється зведенні Геншрабу ЗСУ на ранок п'ятниці, 26 серпня, біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, але успіху не мав.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Слов’янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони, вів обстріли з танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.

На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури із артилерійських систем неподалік Івано-Дар'ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.

На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.

На Запорізькому напрямку ворог із наявного озброєння обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогірʼя, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення втрат. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Миколаєва, Олександрівки та ще двадцяти населених пунктів.

А в оперативному командуванні «Південь» повідомляють, що за добу, яка минула, українська авіація наносила удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському. Уражено й зосередження ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

«Підтверджені втрати ворога складають 20 рашистів, 2 одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються», — повідомили в ОК та додали, що штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до 2 — надводного та підводного — а, відповідно, й кількість «Калібрів» до 12. Тим не менш і ракетна загроза, і мінна небезпека не втрачають актуальності.

Також у Генштабі оприлюднили дані щодо втрат ворога на цей день.

Фото Генштаба

Нагадаємо, що днями путін підписав указ щодо збільшення російської армії — з 1 січня 2023 року чисельність зс рф має збільшитися на 137 тис. — до 1,15 млн. Незважаючи на це, аналітики Інституту вивчення війни вважають, це навряд чи принесе значну бойову силу найближчим часом. Вони не виключають, що таким чином російське керівництво хоче поповнити своє військо після втрат, яких окупанти зазнали після широкомасштабного вторгнення в Україну. На думку експертів, путін, як і раніше, намагається уникнути оголошення повної мобілізації. В Інституті вивчення війни також не вважають, що кремль зможе формувати дстатні сили для досягнення кінцевої чисельності — понад мільйон 150 тисяч солдатів, як це передбачено указом.

Фото Генштаба ЗСУ

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