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«Це все одно не врятує від поразки» — росіяни збільшать чисельність збройних сил

17:05 25 серпня 2022
російські

Президент росії володимир путін підписав у четвер указ про збільшення російської армії, яку на заході вже назвали «потемкінським селом». Згідно з документом, з 1 січня 2023 року чисельність збройних сил росії збільшиться на 137 тис. — до 1,15 млн, передає польське видання Wiadomosci, посилаючись на «РИА Новости».

«Внаслідок цього рішення загальна чисельність армії також збільшиться. З наступного року у збройних силах росії загалом служитимуть 2,04 мільйона осіб, більша частина з яких будуть військовослужбовцями», — йдеться у документі, опублікованому у російському офіційному журналі.

Як повідомили у четвер вранці в українському Генштабі, з 24 лютого, тобто з початку російського вторгнення, війська агресора вже втратили близько 45 850 військових, а також 1929 танків, 4245 броньованих машин, 234 бойові літаки та 202 вертольоти.

Інформацію про збільшення армії прокоментував у соцмережах польський безпековий експерт Міхал Марек.

«З огляду на проблеми, які є у росіян з поповненням втрат, завданих Україні, та втратою значної кількості техніки, це рішення не змінить кардинально навіть у ширшій перспективі ситуації на українському фронті», — сказав він.

Тим часом британська газета The Guardian оприлюднила прогноз на наступні шість місяців російсько-української війни. Видання наголошує на труднощах, з якими стикається і ще зіткнеться Україна на шляху до звільнення своїх територій.

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