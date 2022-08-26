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Тарас Тополя та «Антитіла» залишають передову: в чому причина

13:11 26 серпня 2022
Тарас Тополя

Співак Тарас Тополя, який разом із музикантами гурту «Антитіла» з перших днів війни вступили до ЗСУ та на передовій захищали Україну від російських загарбників, більше не братимуть участі в бойових діях на лінії фронту. Артисти повертаються з Харківської області, де несли службу як бойові медики, до Києва і займуться творчістю. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці групи «Антитіла» в Інстаграм.

«Повертаємося до творчості. Розпорядженням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного „Антитіла“ відряджено до Києва із зони бойових дій на півночі Харківщини», — йдеться в повідомленні.

Музиканти залишаються в лавах територіальної оборони Києва, але на передову не повертатимуться. Артисти виступатимуть перед захисниками, займуться волонтерськими та соціальними проектами, візьмуть участь у благодійних концертах на підтримку України.

«Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь продовжують нести службу в лавах 130 Батальйону ТРО, проте з сьогоднішнього дня не виходитимуть згідно з бойовими розпорядженнями на передову як стрільці-парамедики евакуаційних екіпажів. У рамках власного Благодійного Фонду „Антитіла“ зосередяться на матеріальному забезпеченні ЗСУ та 130-го Батальйону, підтримці дітей загиблих побратимів, аеро-розробці», — повідомляють музиканти.

Раніше продюсер гурту «Антитела» Сергій Вусик показав наслідки ворожих ударів у Харківській області.

У лавах ЗСУ служать багато артистів. Олександр Положинський дивом вижив під обстрілом.

Актор Віктор Стороженко отримав поранення на фронті.

Фото instagram.com/antytila_official

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