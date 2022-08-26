«Угорці не хочуть подальших санкцій проти росії»: міністр Сійярто зробив скандальну заяву

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який раніше послідовно блокував всі спроби наближення України до НАТО, після телефонної розмови з главою дипломатії Естонії Урмасом Рейнсалу на своїй офіційній сторінці у «Фейсбуці» зробив заяву, що угорці не готові вести переговори про подальші енергетичні санкції проти окупантів.

«Кілька місяців тому мій колега Урмас Рейнсал знову став міністром закордонних справ Естонії. Я був радий його перепризначенню, тому що у нас були хороші особисті стосунки і ми могли добре співпрацювати. Я також привітав його ініціативу поговорити сьогодні телефоном та розглянути поточну ситуацію з безпекою. Це була довга дискусія, і ми домовилися про найважливіше питання: війна в Україні має закінчитися якнайшвидше!

З іншого боку, змінилася наша оцінка, чи сприяють цьому санкції? Уряд Естонії ініціює новий пакет санкцій, тому я відповів: ми навіть не хочемо вести переговори щодо енергетичних санкцій. Наразі фізично неможливо забезпечити постачання нафти та природного газу Угорщині без російських енергоресурсів, але ми не робитимемо внесок у те, щоб угорський народ заплатив ціну війни. Енергетичні санкції шкодять Європі більше, ніж росії, тому посилення їх повністю суперечило б здоровому глузду. Також говорили про пропозицію, яка посилить практику видачі європейських віз громадянам росії. Тут ми співчуваємо позиції канцлера Німеччини і жодних обмежень запроваджувати не плануємо".

Під постом угорського міністра вже висловили своє обурення й прості українці, назвавши сусідів «нащадками фашистів та нацистів».

Додамо, що з початком війни в Україні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан став мовчазним союзником володимира путіна в Євросоюзі. Хоча він підтримав подальші економічні санкції проти москви, зазвичай це відбувалося після тривалих угод з боку лідера партії «ФІДЕС». Одночасно угорське телебачення місяцями подає наратив, який відповідає російській пропаганді. Й це, на жаль, працює. Згідно з дослідженням, оприлюдненим сайтом 24. hu, угорці не вважають росію головним винуватцем війни в Україні.

Фото зі сторінки Петера Сійярто у Facebook

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