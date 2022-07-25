Орбан показав своє справжнє обличчя: у Європі обурені висловлюваннями угорського прем'єра про чистоту раси

Щорічна промова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на румунському курорті Беіле-Тушнад викликала цього разу обурення у Європі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», глава угорського уряду натякнув, що війни в Україні можна було б уникнути, і що в нападі росії на Україну винні західні союзники, які не почули думки владимира путіна. Крім того, Орбан закликав Євросоюз терміново змінити стратегію щодо росії. Він упевнений, що треба припинити підтримувати Україну та негайно домовлятися із кремлем.

Але це далеко не все, що видав Орбан 23 липня у Бейлі-Тушнаді. Цей невеликий регіон у Трансільванії населений переважно етнічними угорцями. До них і волав одіозний політик. Він вирішив поговорити про «чистоту раси»!

Британська газета The Guardian однією з перших звернула увагу на цю частину виступу Орбана. «Ми, угорці, не є змішаною расою… І ми не хочемо ставати такою», — підкреслив Орбан. Далі він заявив, що країни, де поєднуються європейці та неєвропейці, більше не є націями!

Орбан назвав «ідеологічним трюком» заяви про те, що населення Європи вже є змішаним. Він вважає демографію, міграцію та гендерні опитування трьома головними полями бою у найближчому майбутньому.

Такі заяви є доказом того, що Віктор Орбан підтримує конспірологічну теорію «Великого заміщення». Її прихильники впевнені в тому, що існує змова західних еліт, метою якої є поступове заміщення білого населення Європи арабами, африканцями, берберами та іншими народами.

Ці відверто нацистські ідеї Орбана негайно викликали обурення опозиційних партій у самій Угорщині та європейських політиків.

Каталін Чех, депутат Європарламенту від опозиційної партії Momentum, була вражена промовою Орбана. «Його заяви нагадують час, який, на мою думку, ми всі хотіли б забути. Вони показують справжнє обличчя режиму», — сказала вона. Чех звернулася до представників змішаних рас в Угорщині: «Колір вашої шкіри може бути іншим, ви можете походити з Європи або інших країн, але ви одні з нас, і ми пишаємося вами. Різноманітність зміцнює націю, а не послаблює її», — наголосила депутат Європарламенту.

Колега Чех із Румунії Алін Мітуца зазначив: «Говорити про расову чи етнічну чистоту, особливо в такому змішаному регіоні, як Центральна та Східна Європа, оманливо та небезпечно. Але такий уже пан Орбан».

Угорський громадський діяч Петер Креко заявив: «Орбан віддалився від європейського мейнстріму як ніколи раніше. Схоже, він справді вірить, що міграційний прес змете єдиний Захід, і кожен уряд у Європі стане ультраправим. Також цілком очевидно, що він прагне перемоги Росії у цій війні».

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Креко впевнений, що Орбан з надією чекає на дострокові вибори в Італії, які заплановано на вересень. Він хоче, щоб у них перемогли праві. І тоді можна буде створити всередині Євросоюзу ультраправу коаліцію. А ще він вірить у перемогу Дональда Трампа на виборах у США у 2024 році. У серпні Орбан збирається полетіти до Далласу, щоб виступити на конференції CPAC, найбільшого об'єднання американських консерваторів.

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