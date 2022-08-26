В районі Антонівського мосту у Херсоні знову вибухи

ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту. У Херсоні чути сильні вибухи, повідомляє «Суспільне».

За інформацією росЗМІ, в районі Антонівського мосту у Херсоні працює ППО. У небі над містом нібито збили щонайменше 10 ракет.

За даними «Інсайдер», ППО росіян намагається збивати ракети, але є і прильоти.

В Оперативному командуванні Південь повідомили, що два українські Мі-8 вранці завдали результативного удару по району зосередження живої сили, озброєння та техніки противника поблизу Високопілля.

Крім того, українські військові продовжують виконувати вогневі завдання контролю над Дар'ївським мостом.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, у тому числі щодо забезпечення контролю над Дар'ївським мостом. Його експлуатацію зупинено», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому ЗСУ вдарили по базі рашистів у Новій Каховці. Виникла сильна пожежа, що супроводжувалася детонацією боєприпасів.

223

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram