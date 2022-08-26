Молодик 27 серпня 2022 року: що радять астрологи

Астрологиня Ганна Єфремова, яка розповіла про те, чим гарний період перебування Меркурія в знаку Діви, який триватиме до 26 жовтня, дала рекомендації у зв'язку з початком нового місяця — молодим місяцем, який настане в суботу, 27 серпня.

«Молодик — особливий період. У цей період енергетика Місяця налаштовується на нову хвилю. Цього дня рекомендується подумати, чим би вам хотілося зайнятися протягом наступного місяця», — пише астрологиня на своїй сторінці у соцмережах.

За її словами, цей молодик відбудеться у сузір'ї Лева: «Лев — це індивідуалістичне сузір'я, тому завдання цього місячного місяця: прояв особистості, вираження своєї індивідуальності. Цей місячний місяць чудово підходить для того, щоб подбати про себе, працювати з самооцінкою, впевненістю в собі».

А астропсихологиня Олена Осипенко зазначає, що місячний місяць 27 серпня розпочнеться з молодика після сприятливого 30-го місячного дня: «Це буває не так вже й часто, тому що місяць часто закінчується складним 29-м місячним днем. У разі нашого серпневого молодика — це добрий знак. 30-й місячний день, який триватиме до точного моменту молодика — називається Золотий Лебідь, підведіть у ньому підсумки попереднього місяця, приберіть у своєму будинку, проявіть милосердя і постарайтеся пробачити своїм кривдникам. Подякуйте місяцю, що йде, за уроки, які ви отримали, та з чистим серцем приготуйтеся вступити у новий місячний місяць».

За її словами, перший місячний день, який називається Лампада або Світильник, є днем створення позитивних мислеобразів. Цей час ідеально підходить для формування творчих задумів та планів на місяць уперед.

Нагадаємо, що у середині серпня, згідно з таблицею астронома Еспенака, відбулося остання суперповня у 2022 році.

Фото Pixabay

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