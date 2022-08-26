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Україна

Один із блоків ЗАЕС підключили: куди йде електроенергія

14:45 26 серпня 2022
ЗАЕС

На Запорізькій атомній електростанції, де напередодні сталася зупинка роботи енергоблоків, один з них під'єднаний до мережі.

Як повідомили в «Енергоатомі», блок виробляє електроенергію для потреб Україн, зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

«Атомники Запорізької АЕС — справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні на станції спрацював аварійний захист енергоблоків. Це відбулося після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. На ЗАЕС спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції та підтримати її після зупинки.

Фото з Вікіпедії

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