Один із блоків ЗАЕС підключили: куди йде електроенергія
На Запорізькій атомній електростанції, де напередодні сталася зупинка роботи енергоблоків, один з них під'єднаний до мережі.
Як повідомили в «Енергоатомі», блок виробляє електроенергію для потреб Україн, зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
«Атомники Запорізької АЕС — справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що напередодні на станції спрацював аварійний захист енергоблоків. Це відбулося після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. На ЗАЕС спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції та підтримати її після зупинки.
Фото з Вікіпедії
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