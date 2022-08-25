Російський ворог повністю відключив ЗАЕС від енергомережі: на станції виникла вибухонебезпечна ситуація

На території Запорізької АЕС сталася чергова НП — відключилася повітряна лінія ВЛ-750 кВ «Дніпровська». Про це повідомили у Держатомрегулюванні.

Зазначається, що відключення повітряної лінії сталося сьогодні о 12.12.

Внаслідок цієї події:

енергоблок № 5 ВП ЗАЕС" відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту;

енергоблок № 6 ВП «ЗАЕС» було переведено на забезпечення власних енергопотреб.

О 12:29, після відновлення працездатності повітряної лінії «Дніпровська», енергоблок № 6 ВП «ЗАЕС» було підключено до мережі.

О 14:14 відбулося повторне відключення повітряної лінії.

Після цього енергоблок № 6 ВП «ЗАЕС» відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту.

«Сьогодні, 25 серпня 2022 року, …двічі відключалася остання (четверта) лінія зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України-ВЛ — 750 кВ ЗАЕС — „Дніпровська“. Три інші лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час російських обстрілів. Внаслідок цього два енергоблоки, що працюють, відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі — вперше в історії станції», — йдеться у повідомленні.

Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС — Запорізька ТЕС.

У відомстві додали, що зауважень до роботи автоматики та систем безпеки наразі немає. Спеціалісти провадять пускові операції з підключення до мережі одного з енергоблоків.

Нагадаємо, 22 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС, розташовану у тимчасово окупованому Енергодарі. Згодом стало відомо про загибель чоловіка, який став жертвою обстрілу. Євросоюз та понад 40 країн світу закликали росію негайно вивести свої війська та персонал із території ЗАЕС.

Про це на засіданні «Кримської платформи» заявив і президент Володимир Зеленський, який закликав також ООН і МАГАТЕ негайно направити на ЗАЕС моніторингову місію. Поточну ситуацію на станції він охарактеризував як «стовідсотково небезпечну».

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