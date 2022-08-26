Продавала через інтернет порно з малолітніми дітьми: в Києві повідомили про підозру горе-матері

В Києві повідомили про підозру 40-річній киянці за фактом зберігання та збуту дитячої порнографії. Про це йдеться на сайті столичної прокуратури.



Як встановило слідство, жінка збувала в інтернеті за грошову винагороду фото- та відеоматеріали зі сценами статевих стосунків відвертого порнографічного змісту за участю дітей.



Під час обшуку у неї вдома вилучили фото та відеоматеріали порнографічного характеру, комп'ютерну техніку та мобільні термінали. Перевіряється інформація про створення жінкою порнографічного контенту з залученням її дітей віком 14 та 9 років.



Жінку затримали. Ухвалено рішення про вилучення в неї дітей.



У разі доказу вини, затриманій загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині судили вчителя, який завантажував та зберігав у себе дитячу порнографію.

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