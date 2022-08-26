Ні гроші, ні молитва не допомогли: винесли вирок священнику, який незаконно переправляв чоловіків за кордон

Справу про незаконну схему переправки військовозобов'язаних українців за кордон слухали у Болградському районному суді Одеської області. Обвинувачуваним став настоятель храму із села Василівка. Подробиці вдалось дізнатись з опублікованого вироку.

З матеріалів справи відомо, що священник служив протоієреєм. На початку липня 2022 року він вступив у протиправну змову, направлену на організацію незаконного переправлення чоловіків від 18 до 60 років через державний кордон до Молдови поза межами прикордонного контролю. Тим паче він чудово знав місцевість та володів інформацією про розклад чергувань нарядів. «Біженців» отець зустрічав на автовокзалі у районному центрі та віз до свого будинку. Там отримував від потенційних призовників-втікачів грошову винагороду. Відомо, що троє осіб заплатили йому 5900 доларів та 1100 євро.

Вночі священник вивіз пасажирів та висадив їх поза пунктами пропуску в напрямку с. Кайраклія Республіки Молдова, надаючи поради та вказівки щодо безпечного маршруту пересування. Але на відстані близько 500 метрів від лінії державного кордону України був викритий.

10 серпня між прокурором Болградської окружної прокуратури та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Отець підтвердив свою вину, але чому пішов на це — так і не зізнався. Щоправда, подав клопотання до суду, де просив з застави, яка була внесена ним як запобіжний захід в розмірі 197 600 грн, передати частину на потреби армії.

Суд призначив священнику позбавлення волі строком на 5 років і одночасно звільнив від ув'язнення, призначивши іспитовий строк тривалістю рік.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про найнезвичайніші спроби чоловіків призовного віку виїхати за кордон.

Фото: pixabay.com

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