Шторм на морі та жахлива спека: синоптик розповів про прогноз погоди до кінця тижня

Незважаючи на сподівання українців на дощ, у четвер, 25 серпня, знову очікується суха погода, швидкість вітру становитиме близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 28, а от на заході подекуди повітря прогріється до 33 градусів тепла.

Прогноз на 25 серпня

До того ж і в п'ятницю, 26 серпня, в Україні утримається суха і спекотна погода на всій території країни. Про це пише кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, в останній робочий день тижня вітер буде східним, 5−10 м/с. Температура повітря вночі досягне показників +17…+22°С, удень +29…+34°С. У цей день грозові дощі можливі на півдні країни, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 29, а от на заході та півдні місцями повітря прогріється до 33 градусів тепла.

Прогноз на 26 серпня

На вихідні, 27−28 серпня, в Україні погодні умови збережуться без істотних змін. Опадів не передбачається, а температура повітря залишиться високою: вночі +17…+22°С, удень +29…+34°С.

«За рахунок стійкого вітру східного напрямку протягом усього тижня над акваторією Азовського моря та вздовж узбережжя спостерігатимуться згінно-нагінні явища, а також шторм на морі. Будьте уважні та обережні», — попереджає Ігор Кібальчич.

Прогноз на 29 серпня

Як повідомила «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, у період з 29 серпня по 1 вересня очікується переважно суха та спекотна погода.

«Температура в цей період буде: ночами очікується 18−24 тепла, вдень 28−34 вище за нуль, а ось 31 серпня — 1 вересня у західних, південних та центральних областях можливий прохід атмосферного фронту, який принесе грозові дощі, а ось температура знизиться на 3−6 градусів», — зазначила синоптик.

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