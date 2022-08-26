«У путіна зник драйв. Невдала війна, що затягнулася, його більше не вставляє», — Ігор Ейдман

Російський блогер й соціолог Ігор Ейдман вважає, що у путіна та його режиму немає достатньо сил, часу та бажання, щоб розпочати активні бойові дії в Україні. Отримавши гідну відповідь від ЗСУ, росія все частіше надсилає сигнали про необхідність переговорів





«Здувся? (оптимистичне)

Світова преса пише, що Кремль надсилає сигнали про свою готовність до перемир'я. «Чесний старий» Явлінський сміливо, можна сказати, відчайдушно вимагає того, що й так хоче путін.

Війна не просто зайшла у глухий кут. Відчувається, що у путіна зник драйв. Невдала війна, що затягнулася, його більше не вставляє, він емоційно перегорів. Це видно й щодо тактики російських військ останнім часом.

Перед війною кремлівський маніяк був на підйомі, його ніздрі лоскотав запах близької крові. Але, отримавши від українців потужний відлуп, він здувся й скис. Як сказано у радянській частівці: «хер зламався у бика».

Соратники спробували збудити сімдесятирічного садиста свіжим трупом Дар'ї Дугіної. Мовляв, побачить та як вдарить «по центрах ухвалення рішень».

Але це не допомогло. Будь-які прилєпіни та симоньян чекають від нього підвищення ставок у війні: загальної мобілізації, повної мілітаризації економіки, анексії окупованих територій, масованих ударів по штабах супротивника. Але все це вимагає сил, часу, рішучості, яких, схоже, ні в нього, ні в його режиму, на щастя, більше немає", — пише Ейдман у Facebook.

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