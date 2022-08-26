Дар'ївський міст під Херсоном рашистам більше не допоможе, — ОК «Південь»

Російські військові продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутський, Бахмут та Кодема, успіху не мали.

На Авдіївському напрямі загарбники намагалися покращити тактичне становище у напрямку Невельського, одержали відсіч та відійшли.

На Слов'янському напрямку ворог намагався відновити наступ у районі населеного пункту Барвінкове. Зафіксовано обстріл поблизу Чепіля, Бражківки, Богородичного та Костянтинівки. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов.

На Харківському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих кордонів.

Своєю чергою в Оперативному Командуванні «Південь» повідомили, що два українські Мі-8 вранці завдали результативного удару по району зосередження живої сили, озброєння та техніки противника поблизу Високопілля.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, зокрема щодо забезпечення контролю над Дар'ївським мостом. Його експлуатацію зупинено», — йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога за ніч становлять 27 рашистів та 120 мм мобільний міномет. Інші втрати дорозвідуються, додали військові.

Нагадаємо, сьогодні вранці ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту.

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