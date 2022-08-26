В Міноборони розповіли, скільки HIMARS у ЗСУ

На початку серпня Україну прибули ще 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS, які наводять жах на росіян.

Наразі в українських захисників на озброєнні понад 20 HIMARS, M270 та MARS. І всі вони на бойовому чергуванні.

За допомогою цієї високоточної зброї наші військові знищили вже понад 50 російських складів з боєприпасами, повідомили у Міноборони.

«20+ українських HIMARS, M270 та MARS. Усі залишаються у строю. 50+ російських складів зі зброєю та боєприпасами. Поза грою!» — йдеться у повідомленні.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, ЗСУ не втратили жодної системи РСЗВ.

Нагадаємо, минулої ночі ЗСУ вдарили по окупантах у Кадіївці (колишній Стаханов). Внаслідок прицільної атаки з використанням РСЗВ HIMARS загинули двісті рашистів.

На півдні України вдалося знищити вузол зв'язку полку росіян та склад з боєприпасами.

Сьогодні під обстріл HIMARS знову потрапив Антонівський міст у Херсоні, а Дар'ївський міст через Інгулець повністю виведено з ладу.

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