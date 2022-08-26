ЗСУ накрили базу окупантів у Кадіївці: серед російських десантників багато «200-х»

На Луганщині, де днями ЗСУ знищили ремонтну базу рашистів разом із сотнею одиниць техніки та десятками окупантів, сталася чергова «бавовна».

«Місто Кадієвка (воно ж Стаханов), якесь суцільне притяжіння каміння… Знову почуті молитви русні про „хоч каміння з неба“. Ну от, прилетіло. Та й так, шо аж 200 по „200“ рашистських вдвшників», — повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

А блогер «Фашик Донецький» виклав у мережу фото, які йому надіслали з Кадіївки. Мешканець тимчассово окупованих територій повідомив, що у казарму близько четвертої ранку влучили 11 ракет.

Фото зі сторінки блогера

Фото зі сторінки блогера

«Жертв серед мирного населення немає, будівля фактично зруйнована. Також читач з окупованого рф міста стверджує, що досі чути стогін русні, яка повільно здихає під завалами», — написав він у соцмережах.

Раніше Гайдай повідомляв про ліквідацію бази рашистів у Лисичанську, де ЗСУ завдали удару по місцю розташування «вагнерівців».

Фото зі сторінки «Фашика Донецького»

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