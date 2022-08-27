Визнати поразку чи загинути: Зеленський назвав єдиний вибір, який стоїть перед ворогом в Україні

Збройні сили України роблять все, щоб зменшити вогневий та логістичний потенціал окупантів, і у російського ворога є лише два виходи: визнати свою поразку, або канути в небуття.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні за підсумками 184-го дня війни.

«Наші воїни роблять все можливе, щоб зменшити вогневий та логістичний потенціал окупантів. Ви бачите всі новини про знищення баз окупантів та їх складів, а також переправ через річки, якими вони користуються. І чим успішніше ми будемо в цьому, тим швидше наша розвідка, наша армія, СБУ, тим швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь», — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Збройні сили України, наш народ щодня доводить окупантам, що «у них немає і не буде шансів уберегтися на українській землі. Настане день, коли окупанти це визнають або їх просто не залишиться».

І у ворога буде лише два варіанти дій: визнати свою поразку, чи загинути.

«Вічна слава всім вам, захисники, захисниці нашої держави! Вічна слава нашому сильному, непохитному, мудрому, прекрасному народу! Слава Україні», — завершив своє звернення Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент України закликав міжнародну спільноту посилити тиск на окупантів, щоб змусити їх негайно залишити територію Запорізької АЕС.

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