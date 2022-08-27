Ворог намагався вести розвідку в районі Потьомкіного і обстрілював Нікополь, але після вогневої відповіді ЗСУ відійшов на позицію, — Генштаб

Розпочалася вже 185-а доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ситуація на фронті залишається контрольованою нашими захисниками, яким напередодні вдалося відбивати ворожі атаки на Харківському напрямку, де ворог під прикриттям ствольної та реактивної артилерії спробував просунутися в напрямку Дементіївки, а також на Донбасі і півдні України.

Зокрема, за даними Генерального штабу ЗСУ, на Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали території біля Сидорового, Верхньокам’янського, Роздолівки та Калеників. Для уточнення положення наших військ ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

Сили оборони відбили спробу наступу ворога у напрямку Григорівки.

На Бахмутському напрямку провальною була ворожа спроба покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ, а на Авдіївському напрямку окупанти намагалися просунутись у напрямку Невельського, отримали відсіч та відкотились назад.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника наявними засобами вогневого ураження продовжували обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новомихайлівка та Велика Новосілка. Наступальний бій у напрямку населеного пункту Пречистівка ЗСУ відбили.

На Запорізькому напрямку зафіксовано вогневе ураження територій біля Новополя, Гуляйпільського, Чарівного і Шевченка.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування наших військ, задля чого обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Нікополь, Олександрівка, Степова Долина. Там же силами розвідувальної групи окупанти намагалися вести розвідку в районі Потьомкиного, але диверсантів виявили і знешкодили.

Водночас, експерти Інтитуту вивчення війни вважають, що Бахмут продовжує знаходитися під російськими атаками з двох сторін — північного сходу та півдня, а в Соледарі поряд із регулярними військами та колаборантами з окупованих територій українські позиції атакують найманці з ПВК «Вагнер». Окупанти також намагалися просунутися від Кодеми з південного сходу.

На північний захід від Донецька ворог також провів обмежену атаку та намагався просунутися у бік Невельського. Окупанти також продовжили удари по району Авдіївки. На південь ворог продовжує віддавати пріоритет наступу в районі Вугледару.

Водночас українські військові продовжують ліквідувати окупантів та завдавати ударів по лініях логістики та військової інфраструктури ворога на Херсонщині, яка задіяна в операціях на західному березі Дніпра.

Ситуація довкола Запорізької АЕС продовжує залишатися напруженою. Окупанти б'ють по протилежному березі Дніпра. Напередодні елементи ЗАЕС знову підключили до української енергосистеми. Незважаючи на те, що катастрофи вдалося уникнути, російські війська привезли десяток хімлабораторій до окупованого Мелітополя. Вони мають сприяти російським військовим, які опиняться у зоні радіаційного зараження.

Нагадаємо, напередодні українські Мі-8 завдали результативного удару по району зосередження живої сили, озброєння та техніки противника поблизу Високопілля на Херсонщині, а ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали низки ударів по Дар'ївському мосту, що призвело до зупинки його експлуатації.

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