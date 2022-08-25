На Близнюків чекає хороша грошова винагорода, а на Водоліїв — нові знайомства та цікаві зустрічі: гороскоп від Анжели Перл на 25 серпня

Відомий астролог Анжела Перл, яка народилася в Україні, вважає, що 25 серпня 2022 року передбачає активний і позитивний день.

У шосту місячну добу в цілому рекомендується сприймати все, що відбувається навколо, в тому, як воно надається, не піддаючись негативним впливам дня, пише інформаційний ресурс.

Овен

Стратегічно виробивши план дій, можна розпочинати його втілення. Не треба боятися труднощів на шляху — будь-яка справа, розпочата зі зростанням Місяця, набуває додаткової енергетики для її реалізації. Рекомендується приділяти увагу й особистому життю. Прогулянки з коханою людиною збільшують взаємну прихильність і зміцнюють кохання.

Телець

Надасться можливість вирішити проблеми та справи, які раніше не піддавалися цьому знаку. Поліпшиться розумова діяльність. Сприятливий час для саморозвитку та вдосконалення, для підживлення енергією Космосу. Вдасться визначитися з тим, що зараз є істинно важливим, а що — малозначущим.

Близнюки

Старанність у роботі обіцяє гарну грошову винагороду та можливість розраховувати на прихильність начальників. Астролог радить поводитися без зайвої метушливості та прислухатися до інтуїції, можливо, намічаються позитивні зміни в житті, які ненароком можна пропустити. Місяць, що росте, надає хорошу можливість почати здоровий спосіб життя і позбутися шкідливих звичок.



Рак

Можливо, Раку на заваді зустрінуться деякі неприємності. Не треба соромитись і роздумувати, подолати всі складнощі можна за допомогою друзів та союзників. Астролог радить усі випробування цього дня приймати як належне, адже з їх подоланням здобувається потрібний досвід у житті.

Лев

Добре підуть справи, в яких потрібно виявляти ініціативу та впроваджувати нові ідеї. Іноді важко буде зосередитися, тому важливо не перемикати свою увагу на моменти, що відволікають. Любов до життя змусить Львів шукати таких справ, у реалізації яких можна отримати і моральне задоволення, і естетичну насолоду. В особистому житті астролог радить більше звертати свій погляд на сім'ю: дітям та другій половинці потрібна увага.

Діва

У творчих Дів виявляться таланти, про які вони навіть не підозрювали. В інших сферах діяльності день обіцяє невеликі перешкоди, які завдяки своїй гнучкості та організованості Діви спокійно подолають. Фінансова нестійкість має вибити з колії. Проте все минуще, мине і цей несприятливий період.

Терези

Нові починання та проектування справ на майбутнє отримають підтримку зірок. Прийняті він зобов'язання нічого не винні лякати представників цього знака зодіаку, вони будуть посильними. День вдалий для наукових досліджень, для будь-якої творчої роботи. Зірки дарують проникливість у цей день, завдяки якій є можливість краще дізнатися про здібності та можливості своїх колег та партнерів.

Скорпіон

День буде сповнений енергією, дарованої Космосом. Відмінний час для просування у науковій та громадській діяльності. Навколишні люди легко йдуть на контакти із цим знаком. Успіх планети гарантують діяльним і вольовим людям, які неухильно рухаються до мети. Ще день буде сприятливим для романтичних зустрічей, зміцнення відносин із другою половинкою.



Стрілець

Визначитись з цілями та обрати правильний шлях вирішення проблем радить астролог цьому знаку. Вплив планет передбачає спочатку добре подумати, перш ніж зважитися на наступний крок. У пріоритеті виявляться духовний розвиток та самовдосконалення. Благодушний настрій і потреба дарувати кохання коханим добре позначаться на взаєминах.

Козеріг

Наполегливість та працездатність представників цього знаку зодіаку приносить свої плоди. Тож успіхи порадують і внесуть радісні нотки цього безхмарного дня. У фінансовій сфері намітилися непогані результати. А в любовних відносинах зірки обіцяють лише позитивні зміни, якщо, звісно, Козероги готові на компроміси.

Водолій

Добре розвинена інтуїція цього знака допоможе у вирішенні проблем 25 серпня 2020 року. Зростає ймовірність нових знайомств та цікавих зустрічей. У деяких представників цього знака може з'явитися потяг до містики. А ось в особистому житті відчується натягнутість у стосунках, деяке віддалення. Потрібно постаратися усунути ці симптоми.

Риби

Активізація життєвого потенціалу та творчих здібностей чекають на Риб. Ті представники цього знаку, хто зайнятий у сфері мистецтва, матимуть можливість вивести свої можливості та таланти на новий, більш високий рівень. Єдине, що може затьмарити радісний і піднятий настрій — зростає небезпека травмування. Зірки рекомендують уважніше ставитись до свого здоров'я, бути обережними за кермом.

Нагадаємо, астролог Ольга Медвецька дала свій прогноз розвитку ситуації на фронті восени, «призначивши» кульмінацію гострої фази війни на жовтень.

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