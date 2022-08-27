Присягав на вірність Україні: під Запоріжжям знайшли повішеним «начальника поліції» окупантів

В окупованій Михайлівці Запорізької області знову ліквідували колаборанта — після успішного замаху на так званого «голову військово-цивільної адміністрації» івана сушка повішеним знайшли і андрія рижкова, який прийняв від окупантів керівництво місцевою поліцією.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, посилаючись на повідомлення в мережі.

«Його знайшли повішеним, у петлі. Але остаточно поки що джерела не підтвердили. Тому поки що в режимі очікування офіційної інформації», — розповів він.

Про Андрія Рижкова відомо, що він колись був українським прикордонником. Складав присягу на вірність українському народу, а після виходу у відставку навіть заснував громадську організацію з патріотичною назвою «Прикордонники Михайлівщини».

Але потім щось пішло не так, і «доблесний прикордонник» Рижков зрадив присязі і своїй країні. І тепер закінчив життя зовсім сумно.

Нагадаємо, раніше смерть наздогнала і «заступника начальника ДАІ» сусіднього Бердянська — невідомі підірвали його у службовому авто.

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