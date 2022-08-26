Партизани підірвали авто «заступника начальника ДАІ» Бердянська: колаборант помер

У тимчасово окупованому Берднську, де в районі порту нещодавно фіксувалася сильна пожежа, партизани підірвали автомобіль колаборанта.

Місцеві паблики повідомляють, що вибух пролунав у районі Слобідки — найбільш популярному місці у відпочиваючих. Пізніше з'явилася інформація, що до міської клінічної лікарні з осколковими пораненнями потрапив «заступник начальника ДАІ» Олександр Колесніков.

Пізніше «місцева адміністрація» повідомила, що «заступник начальника ДАІ Бердянська» помер від поранень, отриманих в результаті вибуху, передає РИА Новости.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 серпня партизани підірвали штаб росіян, в якому ті займалися підготовкою до псевдореферендуму. Це сталося під Мелітополем — у селищі Приазовське.

Фото з мережі

1082

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram