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Події

Привітали з Днем Незалежності вибухівкою: у Запорізькій області ліквідовано чергового колаборанта

10:51 24 серпня 2022
Колаборант Іван Сушко

На тимчасово окупованих теренах України партизани продовжують боротися з колаборантами. Якщо в Маріуполі було здійснено невдалу спробу ліквідації міського «керівника» константина іващенка, то в Запорізькій області замах на так званого «голову військово-цивільної адміністрації» смт Михайлівка івана сушка завершився його ліквідацією.

Цю інформацію підтвердив «член ради Запорізької ВЦА» володимир рогов. В автомобіль колаборанта підклали вибухівку. Він отримав серйозні поранення, коли під сидінням машини спрацював вибуховий пристрій.

сушка у критичному стані доправили до лікарні, де він невдовзі помер.

Раніше в Запорізькій області було повідомлено про підозру в державній зраді прокурору однієї з окружних прокуратур регіону, який почав працювати на керівній посаді однієї з прокуратур, створених окупаційною адміністрацією рф.

Нагадаємо, що у середині літа до лікарні з отруєнням було доставлено «гауляйтера» Херсона володимира сальда.

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