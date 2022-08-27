Лікарка спростувала найбільш абсурдні міфи про дитячі зуби та пояснила, як справді запобігти карієсу

Зубки малюку можна чистити з трьох років, молочні лікувати не треба (все одно випадуть), а щоб захистити від карієсу, треба їх посріблити. За словами стоматологині Олени Луцької, такі твердження вона чує досить часто. Саме тому зібрала найбільш абсурдні міфи про дитячі зубки, у які багато хто продовжує вірити.

«Зуби малюку треба чистити з 1 (2, 3) років або коли сам захоче… Насправді чистити їх потрібно з моменту появи першого зуба. Щіткою з пастою — так буде ефективніше, — пояснює Олена Луцька. - Пасту варто обирати ту, що дозволена з 0 років. Її можна ковтати. Чистити зуби — це гігієнічна необхідність. Тож «коли сам захоче» — не варіант. Швидше за все, не захоче, а зіпсовані зуби й лікування у стоматолога — травма набагато більша.

Молочні зуби можна не лікувати. Вони ж випадуть. Насправді молочні зуби обов'язково треба лікувати. По перше, карієс — це боляче, малюк може погано жувати, мало їсти, і це позначиться на загальному розвитку. По друге, карієс — це джерело інфекції. І так, він може впливати на загальне здоров'я. Також варто розуміти, що молочні зуби не випадуть всі одразу. І на їхньому місці за ніч не виростуть здорові постійні. А карієс — це інфекція. Отже, із зіпсованих молочних зубів він точно перекинеться на постійні".

Ще один міф - грудне вигодовування спричиняє карієс. Насправді, каже лікарка, грудне молоко, на відміну від інших рідин, не змінює pH слини:

«У ньому є фактори, що пригнічують розмноження бактерій, які викликають карієс. У суміші їх немає, тому годування вночі з пляшечки підвищує ризик «пляшкового» карієсу. Так само як соки та компоти з цукром. Якщо стоматолог радить припинити грудне вигодовування, краще міняти стоматолога.

Сріблення зубів — класна безболісна процедура, що запобігає розвитку карієсу. Насправді це радянський метод. Він неефективний і до того ж робить зуби чорними. Так, дітям не байдуже, як вони виглядають. Дбайте і про психологічний стан малюка також.

Ще кажуть — зуби можна не чистити, досить з'їсти щось тверде: яблуко, моркву і т. д. Такого очищення недостатньо. Зуби треба чистити з усіх боків ретельно. Тобто щіткою з пастою.

Стверджують, що малюк може чистити зуби сам — досить дати йому щітку. Малюк не може ретельно вичистити зуби. Просто жувати щітку та їсти пасту — не запобігання карієсу. Чистити зуби — це відповідальність батьків. Тож найкращий подарунок малюкові з нагоди першого зуба — перша щіточка".

Раніше педіатр Євген Комаровський дав поради батькам, як привчити малюків чистити зуби.

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram